Com a reabertura das salas de espetáculos, é também hora de voltar aos ensaios. Foi o que fizeram os Xutos & Pontapés, que nas redes sociais partilharam com os seus seguidores cinco minutos de um ensaio recente, com a legenda "De volta aos ensaios".

Veja aqui o ensaio de Tim, João Cabeleira, Kalú e Gui:

Os Xutos & Pontapés tocam na Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 14 de maio. O concerto com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, que a pandemia tem vindo a adiar, está agendado para 16 de outubro, na Altice Arena.