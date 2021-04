Courtney Love revelou uma conversa que teve com Trent Reznor, dos Nine Inch Nails, quando fizeram uma digressão conjunta no ano de 1995.

Em conversa com Marianne Faithfull, a convite do jornal Los Angeles Times, a viúva de Kurt Cobain relembrou: "Eles tocavam duas canções todas as noites ['Closer' e 'Hurt'] e eu disse-lhe 'Trent, vais ter sexo para o resto da vida por causa dessas duas canções'".

Na mesma conversa, Love e Faithfull falam sobre o facto de estarem sóbrias e do que isso representa nas suas vidas profissionais e pessoais. "É estranho que os homens consigam retirar algo de bom dos seus vícios", diz Love, "eu tive boas oportunidades, mas canções de m**da. Canções sóbrias são muito melhores". "São mesmo", acrescenta Faithfull.

"Nunca tinha experimentado fazer sexo sóbria. Quando fiz fiquei ‘O quê? Isto é fantástico!’", acrescenta ainda Love, que se encontra a viver em Londres há 18 meses, a gravar um álbum.

A artista norte-americana falou também sobre o facto de ter adoecido gravemente no último ano. "Quase morri com anemia, mas comecei a fazer aquilo que o meu médico me disse e a tomar óleo de cânhamo e os meus sintomas reverteram".

A conversa de Love e Faithfull teve como principal rastilho o novo álbum da última, "She Walks in Beauty", com edição marcada para esta sexta-feira, 30 de abril. Composto por 11 poemas escritos por poetas do século XIX, de Lord Byron a John Keats, o disco conta com música de Warren Ellis, colaborador habitual de Nick Cave.