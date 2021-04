Britney Spears irá ter a oportunidade de prestar declarações em tribunal, no processo relacionado com a sua tutela.

Recorde-se que a carreira da cantora, bem como as suas finanças, têm sido geridas pelo seu pai ao longo de mais de uma década - uma situação que levou a um processo judicial e que é abordada no documentário "Framing Britney Spears".

O advogado de Britney confirmou que a cantora irá prestar declarações em tribunal, não tendo para já avançado uma data, ou o que irá ela dizer perante o juiz.

No mês passado, o mesmo advogado deu entrada com um pedido para que Jamie Spears, pai de Britney, seja substituído no cargo de tutor por Jodi Montgomery.