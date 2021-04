No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, António Zambujo explica como nasceu a colaboração com o seu filho mais velho, Diogo, autor da canção 'Escutando o Universo', incluída no mais recente "António Zambujo Voz e Violão".

"O meu filho continua a ser muito tímido e a não querer muita exposição", garante o músico de Beja, contando que a música "está sempre muito presente" na vida do jovem de 22 anos.



Quando Diogo lhe mostrou duas canções que escrevera, António Zambujo decidiu gravar uma delas. "Mais tarde lá me enchi de coragem e convidei-o para participar no disco e ele felizmente aceitou."

Ouça esta história a partir dos 20m 50s.