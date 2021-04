A morte de Anita Lane, antigo membro dos Birthday Party e dos Bad Seeds, tem sido lamentada por numerosos amigos do meio da música.

Susie Bick Cave, mulher de Nick Cave, escreveu no Instagram: "Querida Anita, adoramos-te tanto", partilhando de seguida a letra da canção 'Sad Waters', que Nick Cave lançou em 1986. Anita Lane foi companheira do músico entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80.

Também Warren Ellis, dos Bad Seeds, assinalou a triste notícia, com um retweet de um retrato de Lane tirada pelo fotógrafo Peter Milne e a inscrição "From Her to Eternity", alusão à canção dos Bad Seeds do mesmo nome, da qual Anita Lane é coautora.

Kid Congo Powers, antigo guitarrista dos Bad Seeds, escreveu: "adeus adorável Anita, a minha mais mágica amiga".

Carbie Warbie, premiado fotógrafo australiano, mostrou imagens de Anita Lane que registou ao longo dos anos.

A notícia da morte de Anita Lane foi conhecida esta quarta-feira, desconhecendo-se para já as causas do falecimento.