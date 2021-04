Depois de meses de afastamento, Adele voltou a aparecer em público, deixando-se fotografar e filmar numa festa pós-Óscares, em Los Angeles, no passado domingo.

A artista britânica, mostrando que mantém a boa forma física, juntou-se às celebrações do ator Daniel Kaluuya depois de vencer o prémio de Melhor Ator Secundário pelo filme "Judas e o Messias Negro".

Numa festa onde também esteve presente Drake, Adele foi filmada pela empresa de catering do evento, que depois partilhou um vídeo no qual se vê a artista a cantar 'I'm Real', de Jennifer Lopez e Ja Rule, junto com um grupo de amigos.

Também a atriz Amber Chardae, que participa em "Judas e o Messias Negro" ao lado de Kaluuya, partilhou uma fotografia ao lado de Adele.