Tom Cruise terá salvado um cameraman que trabalhava nas filmagens de "Missão Impossível 7" de cair de um comboio a vapor em andamento.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, que publica fotos do momento, o ator norte-americano terá agarrado no operador de imagem que, apesar de estar preso por uns arreios, pôde assim recuperar o equilíbrio.

O episódio aconteceu numa pequena aldeia na região inglesa do Yorkshire, à qual Tom Cruise chegou de helicóptero na semana passada, surpreendendo os locais.

Tom Cruise tem estado a filmar cenas do novo filme da saga "Missão Impossível" na localidade de Levisham, que tem cerca de 100 habitantes.

No início do ano, o ator foi notícia foi notícia por razões menos simpáticas. Fontes ligadas ao filme acusaram Tom Cruise de tornar as filmagens num "pesadelo", após criticar severamente a equipa de produção, acusando-a de desrespeitar os protocolos de segurança relacionados com a covid-19.