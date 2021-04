O Spotify vai aumentar os preços das assinaturas premium nalguns países europeus, e não só, já esta sexta-feira, 30 de abril. Os aumentos, que já foram comunicados via email a alguns subscritores, variam entre 1 e 2 euros. As novas subscrições já terão novos preços, mas as subscrições existentes só sofrerão alterações no próximo mês.

Estes aumentos vão afetar a modalidade para estudantes e a que permite partilha familiar, que, neste momento, em Portugal, têm mensalidades de €3,49 e €10,99, respetivamente. Quer a assinatura individual que a assinatura duo não sofrerão alterações, por enquanto, mantendo-se respetivamente, a nível nacional, nos €6,99 e €8,99.

A lista de países onde os preços aumentam agora ainda não foi divulgada, mas sabe-se que a Bélgica e o Reino Unido estão entre os escolhidos.

O serviço de streaming justifica estes aumentos com a criação de novos conteúdos e funcionalidades, mas chega num momento em que o aumento de assinaturas tem vindo a estagnar, à medida que os países saem do confinamento provocado pela pandemia de covid-19.

Uma das novas funcionalidades que já está em desenvolvimento é a integração de um player do Spotify no Facebook, que permitirá aos utilizadores escutar música e podcasts sem precisar de sair da rede social.