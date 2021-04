Grimes, que é mãe do filho mais novo de Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, respondeu, no TikTok, às críticas dos seguidores que se questionam sobre a sua relação amorosa.

Depois de partilhar um vídeo em que dança ao som de 'Save Your Tears', a colaboração de The Weeknd e Ariana Grande, um fã perguntou-lhe: "Grimes, como é que fazes isto e depois dormes com o homem que está a destruir o planeta e a humanidade?"

Grimes respondeu: "Como é que ele faz essas coisas? Toda a sua carreira passa por tornar as viagens, as casas e a energia sustentáveis e verdes. Vale a pena investigar."

Quanto às acusações de que Elon Musk é um "ativista dos direitos do homem" (por oposição aos da mulher), a sua companheira esclarece: "Não é. Sem dúvida que é muito imaturo em algumas coisas no Twitter, mas por exemplo, a presidente da SpaceX é uma mulher, tal como o seu braço direito na Neuralink."

A canadiana garantiu ainda que não está a tentar mudar a opinião de ninguém sobre Elon Musk. "Não preciso de convencer ninguém", escreveu, entre risos. "Aceito este discurso. Mas, como estou muito próxima [de Elon Musk], às vezes tento corrigir estes preconceitos."