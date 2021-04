Anunciados na passada sexta-feira pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, os eventos-teste piloto previstos para o Altice Forum em Braga terão lugar esta semana.

De acordo com o jornal "Público", que cita a Câmara Municipal de Braga, o primeiro - a realizar-se esta quinta-feira - será um espetáculo de comédia com o humorista Fernando Rocha, com início previsto às 20h. Terá 400 lugares sentados, com distanciamento de 3 metros quadrados entre cadeiras. Na sexta-feira, Pedro Abrunhosa convida dois músicos para um espetáculo musical, com início à mesma hora e lotação limitada igualmente a 400 pessoas, desta vez em pé, com máscara e distanciamento social, em lugares assinalados.

A compra do bilhete só é concluída através do agendamento de um teste PCR, realizado pela Cruz Vermelha nas imediações da sala de espetáculos. Os dois espetáculos terão um custo simbólico de 2 euros, com o valor dos mesmos a reverter para a CERCI (Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos) de Braga.

Estes eventos teste-piloto são realizados em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), para definição de novas orientações técnicas no setor da Cultura, visando abrir caminho à possibilidade de "alteração da orientação em vigor", que define limites de público, em função do distanciamento físico e da área disponível, em equipamentos culturais, como salas de teatro e cinema, e na realização de programação ao ar livre.