Kim Kardashian poderá já ter um novo namorado, dois meses depois de ter pedido o divórcio a Kanye West. Segundo o site Page Six, os rumores de que a empresária e estrela de reality shows está numa relação com o advogado e comentador político da CNN Anthony Van Jones são cada vez mais fortes.

O analista político de 52 anos, que foi conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, e Kardashian conheceram-se em 2018 quando participaram numa campanha sobre a reforma do sistema criminal, entretanto aprovada no Senado norte-americano.

Jones defendeu publicamente que a proposta só foi aprovada depois de Kardashian se reunir com o ex-presidente Donald Trump na Casa Branca, enquanto chamava à atenção para o caso de Alice Johnson, numa mulher condenada a pena perpétua por um crime isolado de tráfico de droga - foi libertada em 2018, depois de 21 anos de prisão.

Recorde-se que Kardashian e West estão a braços com o processo de divórcio desde fevereiro, depois de sete anos casados. Por seu lado, Jones divorciou-se de Jana Carter, com quem foi casado durante 13 anos, em 2019.