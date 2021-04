Justin Bieber voltou a fazer dreadlocks no cabelo, trazendo de novo à tona acusações de apropriação cultural.

O cantor canadiano partilhou, no Instagram, uma série de fotografias com o seu novo visual, tiradas durante as suas férias.

A última vez que Justin Bieber havia feito dreadlocks, foi alvo de fortes críticas - e essas não foram desta feita exceção. "Isto é apropriação cultural. Tu consegues melhor que isto", pode ler-se num dos comentários.

Veja as fotos: