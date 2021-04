Billie Eilish acaba de anunciar os pormenores do seu segundo álbum.

"Happier Than Ever" chega a 30 de julho e a autora não podia estar mais entusiasmada com a edição do disco de 16 canções.

"É a minha coisa favorita, das que já criei, e estou tão excitada e nervosa e ansiosa que vocês a ouçam!", escreveu Billie Eilish. "Nem sei que vos diga. Nunca senti tanto amor por um projeto. Espero que sintam o mesmo que eu."

A norte-americana adiantou também que, na próxima quinta-feira, lançará uma canção nova.

Veja aqui a capa do álbum e o seu alinhamento, no qual se destacam a já conhecida 'Therefore I Am' e o curioso título 'Billie Bossa Nova'.

1. Getting Older

2. I Didn't Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley's Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Estes são os 15 segundos que Billie Eilish revelou à laia de teaser do novo disco: