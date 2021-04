Uma bebé norte-americana recebeu o nome "Korn", em vez de "Kora", como queriam os pais, devido a um mal-entendido no registo.

A revelação foi feita pela mãe da recém-nascida, que partilhou no Twitter uma cópia do certificado de nascimento. "O hospital enganou-se no nome da minha bebé", afirmou.

Contudo, a confusão não implica que Kora vá ser Korn para sempre. "Isto é fácil de se mudar, mas temos de ser rápidos", acrescentou a mãe.

Quanto aos autores de 'Blind', ainda não se pronunciaram.