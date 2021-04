Sobre a ideia de que é "obrigatório" tocar certas canções nos concertos, debatida recentemente a propósito de uma mensagem dirigida pelo ex-jornalista Luís Osório a Salvador Sobral, António Zambujo considera que "tem de haver um equilíbrio".

Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, o músico que acaba de lançar "António Zambujo Voz e Violão" fala do caso específico da sua canção mais popular: 'O Pica do Sete'.

"É uma música que me deu imensas coisas boas", congratula-se, admitindo porém que em contextos como festas na rua "há muita gente que só está ali à espera que eu cante o Pica, não conhece mais música nenhuma”.

Ouça a partir dos 32m 18s António Zambujo falar sobre a canção que "antes de o ser já o era. Já sabia que ia ser um sucesso."