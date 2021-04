Billie Joe Armstrong elege 'Jesus of Suburbia', do álbum "American Idiot", de 2004, como melhor canção dos Green Day. O músico norte-americano foi questionado pela revista Vulture acerca das canções da sua banda e algumas das respostas podem surpreender os fãs de longa data.

"É tão épica", começou por dizer o vocalista dos Green Day sobre 'Jesus of Suburbia', "reflete sobre tanta coisa na minha vida, as minhas amizades e a minha família e, ao mesmo tempo, é extravagante, grande e bombástica. Foi um daqueles momentos em que senti que queria arriscar em grande".

Armstrong confessa que '21 Guns', de "21st Century Breakdown" (2019) foi a canção mais difícil de escrever, porque "surgiu num momento em que eu me sentia bastante em baixo", destaca 'Basket Case' de "Dookie" (1994) como "sucesso inesperado" e 'She' como melhor canção desse mesmo álbum.

"Kerplunk", de 1991, é o álbum preferido do músico, de entre toda a discografia dos Green Day. "É meio autobiográfico", explica, "escrevemos esse disco quando eu tinha 18 ou 19 anos e foi num tempo antes de o punk se tornar mainstream. É um disco de amadurecimento, de certa forma. Uma canção como 'Welcome to Paradise' não era só sobre um desgosto amoroso adolescente, era muito mais sobre a vida a dar-te uma chapada na cara".