Eram cinco as nomeadas ao Óscar de Melhor Canção Original e todas foram ouvidas, ao vivo, em atuações pré-gravadas exibidas enquanto os convidados chegavam à cerimónia, que se realizou este domingo à noite em Los Angeles.

No final, 'Fight for You', que H.E.R. canta na banda sonora do filme "Judas e o Messias Negro", levou a estatueta, mas atuaram também Celeste ('Hear My Voice' de "Os 7 de Chicago"), Laura Pausini ('Io Si (Seen)' de "Uma Vida à Sua Frente"), Leslie Odom Jr. ('Speak Now' de "Uma Noite em Miami...") e Molly Sanden ('Husavik' de "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga").

Veja as cinco atuações.