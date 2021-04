Glenn Close estava nomeada pela oitava vez para um Óscar, de Melhor Atriz Secundária pela sua interpretação no filme “Lamento de uma América em Ruínas”, mas acabou por sair de mãos a abanar da cerimónia, que se realizou ontem à noite em Los Angeles.

No entanto, a atriz norte-americana de 74 anos protagonizou um dos momentos mais divertidos da gala, que entretanto já se tornou viral. Close dançou e abanou o rabo ao som de 'Da Butt', clássico funk dos ano 80, depois de revelar tudo o que sabe sobre a canção, incluída na banda sonora do filme "School Daze", de Spike Lee.

O desafio foi-lhe feito por Questlove, dos Roots, o DJ de serviço ao longo da cerimónia. Perto do final, o músico testou o conhecimento musicais de alguns dos atores nomeados: Close passou no teste, com distinção. Veja o momento viral.