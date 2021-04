Mariza acaba de lançar uma nova canção, de titulo 'Mãe'.

'Mãe' começou a nascer quando Martim, filho de Mariza, de 10 anos, lhe dedicou um poema e a fadista o partilhou nas redes sociais. Emocionado com as palavras da criança, Miguel Correia escreveu uma composição para as mesmas e tentou, com sucesso, chegar a Mariza, com quem viria a acabar de compor o tema.

"De seguida recebi o tema já com o arranjo lindíssimo do músico [Phelipe Ferreira a.k.a. Maninh] e com a voz inconfundível da Mariza e chorei, claro. É uma honra imensa fazer parte desta história que começou com palavras tão especiais para uma mãe", explica Miguel Correia.

"Não te sabia escritor, meu filho", escreve por seu turno Mariza. "Mas também não imaginava esse amor que te tenho visto através do teu coração e dos teus olhos. Agradeço por me teres escolhido como tua mãe."