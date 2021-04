O VOA Heavy Rock Festival, agendado para este verão no Estádio Nacional, em Oeiras, foi novamente adiado.

As novas datas do festival são 30 de junho e 1 de julho de 2022.

Ainda não é conhecido o cartaz do VOA Heavy Rock Festival em 2022; em 2021, os System of a Down eram o nome mais aguardado. Os Bring Me The Horizon também faziam parte do cartaz que já provinha de 2020, ano em que o evento foi pela primeira vez adiado devido à pandemia de covid-19.

A organização do festival indica que os bilhetes se mantêm válidos para a nova data e que está a trabalhar para este verão "poder apresentar alguma programação que permita ao público e aos artistas estarem de novo juntos".

Veja aqui o comunicado: