Instagram Wisdom in Chains

O Tompkins Square Park, em Nova Iorque, acolheu no passado sábado um evento dedicado ao punk hardcore que juntou cerca de 3 mil pessoas.

Fotografias tiradas durante o evento mostram que muitos não cumpriram as regras básicas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento social.

O evento, organizado pela Black N Blue Productions, contou com atuações dos Madball, Wisdom in Chains e Bloodclot, entre outros grupos. A entrada era gratuita mas os presentes foram encorajados a fazer doações em nome da New York City Firefighters Burn Foundation.

Os números da covid-19 na cidade de Nova Iorque estão entre os piores de todo o país, com uma média de 4800 casos diários.