Dino D'Santiago lembrou, este 25 de Abril, o homicídio de Bruno Candé, ator negro morto com cinco tiros à queima-roupa em Moscavide, em julho de 2020.

No passado mês de janeiro, o Ministério Público acusou Evaristo Martinho, de 76 anos, do crime de homicídio qualificado de Bruno Candé, por ódio racial. O suspeito do homicídio contesta a acusação de ódio racial mas admitiu a autoria do crime.

Dino D'Santiago lembra agora a morte de Bruno Candé, tendo escrito no Instagram: "Cabe a cada um de nós cumprir o sonho de Abril. Justiça para que um dia possamos realmente dizer 'Viva a Liberdade'", escreveu, acrescentando a notícia da acusação do Ministério Público e uma hashtag com o nome do ator assassinado.