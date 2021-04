Após se ter juntado à filha para interpretar 'Nausea', dos X, Dave Grohl irá repetir a "brincadeira" no programa "Jimmy Kimmel Live".

Ao lado de Violet e Dave, estará um conjunto de estrelas: Krist Novoselic, Dave Lombardo (ex-Slayer) e Greg Kurstin (produtor dos Foo Fighters). O episódio será transmitido esta terça-feira.

Esta versão de 'Nausea' fará parte de 'What Drives Us', documentário de Grohl, que contará com testemunhos de nomes como Ringo Starr, Brian Johnson e Slash.