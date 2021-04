Blaya publicou, no seu Instagram, uma mensagem na qual defende que estar grávida "não invalida ser sensual".

A cantora, que se encontra grávida do seu segundo filho, argumenta: "A meu ver, é importante vermos o nosso corpo como algo maravilhoso. São curvas únicas e bonitas das quais temos todo o direito de tirar proveito. Quando estou grávida adoro ver-me de roupa justa! Adoro ver as minhas curvas, e não há problema nenhum com isso."



"Por norma ninguém associa sensualidade com gravidez, mas não há nada mais sensual do que ver as mudanças do nosso corpo, enquanto ele está a gerar uma vida", escreve Blaya, que anunciou estar grávida do segundo filho no passado mês de março.