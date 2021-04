Convidado do mais recente Posto Emissor, António Zambujo falou, no podcast semanal da BLITZ, do seu novo álbum, "António Zambujo Voz e Violão", e também de temas como a desertificação de Portugal, na qual repara quando vai, por exemplo, à sua cidade de Beja.

"Falo da minha terra, que é Beja, mas o interior no geral sofre esse flagelo", afirma o músico alentejano. "Portugal vai até à fronteira de Espanha e era preciso fixar as pessoas, dar-lhes condições”, defende, dando ainda um exemplo do desinvestimento ao nível de infraestruturas: "Portugal está na cauda do mundo em transportes. No resto da Europa fazemos tudo de comboio."

Ouça a resposta completa pelos 11m 47s.