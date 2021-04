Serj Tankian agradeceu a Joe Biden, pelo reconhecimento deste do Genocídio Arménio de 1915.

Até hoje, nenhum presidente norte-americano havia categorizado as mortes de milhares de arménios às mãos do Império Otomano como "genocídio", temendo o esfriar de relações com a Turquia.

"Obrigado ao Presidente Joe Biden por ter reconhecido o Genocídio Arménio", escreveu o vocalista dos System of a Down, nas redes sociais.

"Isto é extremamente importante, mas um pequeno passo rumo à longa estrada da justiça. A Turquia deve fazer o mesmo e compensar os descendentes dos 1,5 milhões de arménios, gregos e assírios assassinados pelos seus antepassados otomanos".