Os ingleses The Who estrearam-se de forma inesquecível na televisão norte-americana com uma atuação explosiva no programa "The Smother Brothers Comedy Hour", em setembro de 1967.

Depois de tocar o clássico 'My Generation', o grupo apressou-se a destruir as guitarras e a fazer explodir a bateria, algo que obrigaria a emissão a ser momentaneamente interrompida.

Reza a história que o baterista Keith Moon exagerou na quantidade de explosivos que tinha o hábito de enfiar no bombo da bateria, o que levou a que a explosão fosse maior do que o esperado e levasse mesmo a que os colegas Pete Townshend e Roger Daltrey ficassem envoltos numa nuvem de fumo.

Na sequência da explosão, Townshend ficou com o cabelo chamuscado e Moon ficou com estilhaços no braço. Correu também o rumor que a explosão terá deixado o vocalista praticamente surdo de um dos ouvidos.