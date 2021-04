A corrida por um lugar no Rock and Roll Hall of Fame continua disputadíssima. Os votos dos fãs, que ajudarão a escolher os vencedores juntamente com os do júri, já são mais de 4 milhões e 200 mil.

Para já, o primeiro lugar nas escolhas dos fãs pertence a Tina Turner, que amealhou mais de 503 mil votos. Segue-se Fela Kuti, pioneiro do afrobeat, com menos 24 mil que a voz de 'Private Dancer'.

Em terceiro lugar estão as Go-Go's, com 368 mil votos, com os Iron Maiden a ocupar a quarta posição e os Foo Fighters a quinta.

Os fãs poderão votar nos seus favoritos até ao dia 7 de maio, sendo que as escolhas finais serão feitas nesse mesmo mês.