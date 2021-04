Daniel Ek, diretor-executivo do Spotify, demonstrou o seu interesse em comprar o Arsenal.

As intenções de Daniel Ek foram tornadas públicas após o fiasco da Super Liga. Na sexta-feira, antes do jogo com o Everton, milhares de adeptos do clube londrino protestaram contra o seu dono, o multimilionário norte-americano Stan Kroenke.

Porém, nem os adeptos nem os melómanos parecem ver esta ideia com bons olhos: "Podes primeiro resolver as coisas com os músicos antes de te lançares aos futebolistas?", escreveu o vocalista dos Charlatans, Tim Burgess, nas redes sociais.

Outros utilizadores do Twitter acompanharam Burgess nas suas críticas: "Paga primeiro aos artistas", "Quer isto dizer que os jogadores não vão ser pagos?" ou "Acho que eles não vão aceitar receber só 0,000007 cêntimos" foram alguns dos "mimos". Mas houve também quem reagisse com humor: "Os adeptos do Arsenal vão passar a ter o Spotify Premium de borla!".