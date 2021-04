O músico Steve Welsh dedicou-se a um projeto intrigante: gravar o clássico "Nevermind" como se este tivesse sido tocado por 12 bandas diferentes.

Se 'Smells Like Teen Spirit' se aproxima do original dos Nirvana, já 'In Bloom' soa a algo feito pelos Iron Maiden - seguindo-se versões ao estilo de artistas como David Bowie, Green Day, Led Zeppelin, Pantera ou Megadeth.

Ouça aqui o resultado: