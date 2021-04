Foi disponibilizado, na íntegra e em alta qualidade, o concerto que os Genesis deram no Bataclan, em Paris, em 1973.

A gravação foi colocada no YouTube cortesia do website "The Genesis Museum", restaurada a partir do vídeo original.

O espetáculo teve lugar a 10 de janeiro de 1973, ano em que a banda se encontrava a promover o álbum "Foxtrot". Em meia hora, os Genesis interpretaram canções como 'Supper's Ready' ou 'The Knife'.

O vídeo disponibilizado pelo "The Genesis Museum" conta ainda com entrevistas aos membros do grupo. Veja aqui: