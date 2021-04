Ted Nugent admitiu, por fim, que a pandemia da covid-19 é real.

O músico, conhecido pelas suas posições de extrema-direita, tem sido uma das vozes mais ativas entre os negacionistas da pandemia.

Porém, após ter contraído ele próprio a doença, Nugent adotou um tom mais brando em relação à covid-19.

Em declarações à ABC7, o músico afirmou que "têm existido problemas de saúde piores, e não se fechou nada", mas acrescentou: "A pandemia é real e as pessoas que ficam doentes também".

No início do mês, o autor de 'Cat Scratch Fever' questionou o confinamento. "Porque é que não fechámos tudo do covid-1 ao covid-18?", disse então.