Um novo estudo indica que ouvir música antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono, nos adultos.

O estudo, publicado pelo "Journal of the AMerican Geriatrics Society", mostra que a qualidade do sono em pessoas mais velhas melhora substancialmente caso escutem música, antes da hora de ir para a cama.

O estudo refere no entanto que não se trata de qualquer tipo de música, e sim de música com um compasso lento, volume baixo e melodia suave. Ouvir música mais rítmica não terá o mesmo efeito.

Os autores do estudo notam, com base na psicofisiologia, que "ouvir música calma pode melhorar o sono" e "reduzir os níveis de ansiedade e o stress". 40% a 70% dos adultos com idade avançada têm problemas de sono.