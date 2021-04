Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, António Zambujo falou sobre o seu novo álbum, "António Zambujo Voz e Violão", que inclui uma canção de título 'Sinais'. Neste tema, o músico de Beja veste a pele de uma mulher com celulite e outras marcas do tempo - cantar no feminino é coisa que faz com alguma frequência (no anterior "Do Avesso", fazia-o em 'Se Já Não Me Queres', de Luísa Sobral) e que vai continuar a fazer, nomeadamente num disco especial que está a preparar com João Monge.

'Sinais' aborda, explica o cantor, a "escravidão da imagem. Esta coisa de teres de te parecer com aquela atriz que aparece nas revistas, cheia de filtros, [com] aqueles parâmetros. Eu, que sou um heterossexual assumido e um apaixonado pelo sexo feminino, não gostava nada de ver uma sociedade feita por mulheres todas iguais."

Ouça a resposta de António Zambujo pelos 22m 45s.