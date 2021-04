Foto de Caetano Veloso com Salvador Sobral: Getty

Um ucraniano a cantar em português? Aconteceu no concurso The Voice daquele país. Veja aqui o aplaudido desempenho de Arsen Vitretskyy.

Traduzir a letra de 'Amar pelos Dois' para inglês é outra opção, seguida por artistas como o norueguês Alexander Rybak, que aqui faz uma versão de 'Amar pelos Dois' ao violino:

Notícia recentemente, a versão de 'Amar pelos Dois' cantada pelo sul-coreano Eunseong Ko arrepia pela forma como, acompanhado por uma orquestra, o cantor asiático se aproxima da pronúncia do português:

Apesar da beleza da letra, 'Amar pelos Dois' também brilha em versão instrumental. João Dias tocou-a na guitarra clássica:

E em francês? Também há 'Amar pelos Dois', pela voz do músico Nathan Delacroix.

Apesar do recorte clássico de 'Amar pelos Dois', houve quem se inspirasse e tornasse a canção dos manos Sobral num tema metal: veja a transformação operada por Alex Van True.

Em Portugal, artistas bem conhecidos do grande público apresentaram também a sua leitura de 'Amar pelos Dois'. Foi o caso de Aurea:

'Amar pelos Dois' também se presta a uma interpretação a várias vozes, como prova esta versão assinada pelo coro português Spell Choir:

Até na Eslovénia as palavras dos irmãos Sobral se fizeram ouvir, num programa televisivo, na voz e pronúncia acertada de Lea Sirk:

Também em português do Brasil se canta 'Amar pelos Dois'. Grande fã da canção, o lendário Caetano Veloso fez a sua homenagem em Lisboa, num concerto no Coliseu de Lisboa, em agosto de 2018. Em maio do mesmo ano, juntara-se a Salvador Sobral para cantar 'Amar pelos Dois' na final da Eurovisão, que se realizou em Lisboa.