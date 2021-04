Tiago Bettencourt apresentou esta sexta-feira uma digressão nacional de 15 datas. De norte a sul do país, o artista mostrará "2019 Rumo Ao Eclipse", o seu mais recente álbum de originais, lançado no ano passado.

"Vamos ver se é desta: há um novo álbum para ser finalmente tocado ao vivo, “2019 Rumo ao Eclipse”. Três singles já lançados: 'Trégua', 'Dança' e 'Viagem'. Existe todo um mundo de palcos a abrir cuidadosamente as suas sumptuosas portas, com as devidas regras, com a devida certeza de uma Cultura Segura. E estas portas abrem-se hoje mais que nunca como passagens magicas para mundos de que já mal nos lembramos, mundos feitos de som e luz e arte, e onde estamos juntos novamente, sem medos, a partilhar o que só ao vivo se partilha. Será assim então", pode ler-se no texto de apresentação da digressão, assinado pelo artista.

O primeiro concerto, no Teatro Municipal Sá de Miranda, tem lugar na noite de sexta-feira, dia 23, em Viana do Castelo, e está esgotado. "Vai ser uma digressão longa e de datas espaçadas, por todo o país e onde mais nos quiserem ouvir. Queremos tocar ao vivo. Precisamos de tocar ao vivo. E uma coisa vos prometo: vamos soar melhor que nunca", conclui o artista.

Veja o roteiro da digressão:

23 Abril — Teatro Municipal Sá de Miranda / Viana do Castelo

16 Maio — Cine-Teatro Louletano / Loulé

21 Maio — Cineteatro Alba / Albergaria-a-Velha

22 Maio — Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

18 Junho — Teatro Municipal Pax Julia / Beja

26 Junho — Teatro Virgínia / Torres Novas

04 Julho — Convento São Francisco / Coimbra

15 Julho — Festival dos Canais / Aveiro

11 Setembro — Fórum da Juventude de Alcanena

17 Setembro — Theatro Circo / Braga

18 Setembro — Teatro José Lúcio da Silva / Leiria

01 Outubro — Centro de Arte de Ovar

20 Novembro — Cine-Teatro de Estarreja

04 Dezembro — Teatro Garcia de Resende / Évora

11 Dezembro — Centro de Artes de Águeda

