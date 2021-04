Morreu Shock G, membro do grupo hip-hop Digital Underground. Tinha 57 anos.

O anúncio foi feito por Chopmaster J, co-fundador do grupo, no Instagram. "Há 34 anos, tivemos a ideia maluca de ser uma banda hip-hop e conquistar o mundo", pode ler-se.

"O sonho tornou-se realidade e a realidade pesadelo, para alguns. E agora ele acordou da fama".

De acordo com o website TMZ, Shock G foi encontrado morto num quarto de hotel, em Tampa, esta quinta-feira. As causas do óbito não foram esclarecidas.

Formados em 1987, os Digital Underground chegaram ao êxito com o lançamento do single 'The Humpty Dance', em 1990, que alcançou o primeiro lugar das tabelas da Billboard. O vídeo conta com a presença de Tupac Shakur, pré-fama.