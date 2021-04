Morreu Les McKeown, vocalista dos Bay City Rollers. Tinha 65 anos.

A família de McKeown emitiu um comunicado, partilhado no Twitter, onde confirma a morte "súbita" do músico, na passada terça-feira.

"Pedimos privacidade depois do choque desta perda profunda", pode ler-se.

Os Bay City Rollers foram uma das bandas britânicas mais famosas dos anos 70, tendo vendido mais de 100 milhões de discos por todo o mundo.

A banda ainda estava no ativo, após se ter reunido em 2015. O seu último álbum, "Ricochet", assinado com o nome The Rollers, data de 1981