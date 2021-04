Fernando Ribeiro, dos Moonspell, terminou de escrever o seu primeiro romance, "Bairro Sem Saída", que será publicado em maio. "Está escrito e já seguiu para impressão", escreve o músico numa mensagem partilhada com os fãs no Facebook da banda.

Celebrando o Dia Mundial do Livro, Ribeiro junta uma fotografia na qual se mostra com a cópia final do livro e uma citação do autor Ray Bradbury, "Não precisas de queimar livros para destruir uma cultura. Basta conseguires que as pessoas deixem de lê-los".

Em entrevista à Lusa, o músico já tinha explicado que o romance surge depois de ter recebido um convite em janeiro do ano passado. "Não tenho historial nem bagagem literária nem nada, mas tinha uma ideia que se concretizou num livro", disse sobre a história, que se passa num subúrbio que se torna percetível ser a Brandoa, na Amadora, onde o músico e escritor, de 46 anos, cresceu.

"O protagonista chama-se Rogério Paulo, que foi um ator dos anos 1970 de quem a minha mãe gostava muito", revelou, referindo-se ao também encenador, deputado na Assembleia Constituinte, a primeira eleita em liberdade após o 25 de Abril. A narrativa acompanha o crescimento do protagonista perante a implantação "de um bairro rico que vai invadir e tentar aniquilar os costumes do bairro pobre, que, mesmo na sua tristeza, dor, melancolia, era o bairro em que as pessoas se uniam”.