Luke White, um aficionado e comentador da Eurovisão, partilhou a sua opinião sobre 'Love is on My Side', a canção dos Black Mamba que representará Portugal na edição deste ano do Festival da Eurovisão, em Roterdão.

Elogiando os arranjos da "orquestra mágica" e a voz de Tatanka, que descreve como "sedosa", comparando-a a "caramelo", o britânico confessa que a canção portuguesa o faz pensar num filme da Disney ou em algo saído dos anos 20 do século passado.

"Tem aquela mistura de moderno e antigo", resume, dizendo ainda que a voz de Tatanka parece um cruzamento entre as da cantora inglesa Gabrielle e do norte-americano Adam Levine, dos Maroon 5.

"Há quem diga que a canção é chata: não é nada chata!", exclama Luke White. "É linda e amorosa."

Veja aqui o seu comentário.