Pedro Mafama divulgou hoje o single 'Estaleiro', que serve de cartão-de-vista do álbum de estreia "Por Este Rio Abaixo", a ser editado nos próximos meses.

O vídeo, que pode ser visto abaixo, recupera uma "visão contemporânea do Teatro de Revista, cinema clássico português e dos palcos encenados nos quais cantava Amália Rodrigues ou a espanhola Lola Flores, mas também do cinema clássico egípcio dos anos 1940 a 1960".

Com produção de Beatoven e Pedro da Linha, a canção recupera elementos da tradição musical portuguesa, africana e magrebina. "As percussões são de entre o Minho e Angola, enquanto as guitarras estão algures entre Lisboa e Tânger", explica Mafama.

"'Estaleiro' é o buzinão de um navio que avisa que vai partir, rumo a um disco novo e a uma nova fase da vida", acrescenta o músico, "é um desejo de andar para a frente, ancorado em memórias de uma fase da minha vida em que passava os dias a vaguear pela cidade".

"Por Este Rio Abaixo", o álbum, é "uma homenagem" a "Por Este Rio Acima", clássico da música popular portuguesa de Fausto Bordalo Dias.

"O meu disco aponta para 'baixo' porque a minha viagem sonora ruma sobretudo para Sul", defende Mafama, "reconstruindo as pontes que ligam a nossa música à dos nossos parentes afastados Árabes, e ao legado Africano que se sente nas nossas cidades e que em tantos momentos da história já contagiou a nossa tradição musical".

"Por Este Rio Abaixo" chega na sequência dos EPs "Má Fama" (2017) e "Tanto Sal" (2018), e de singles como 'Arder Contigo', 'Lacrau' ou 'Não Saio'.