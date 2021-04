António Zambujo é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o músico de Beja, que esta semana lança o seu nono álbum, "António Zambujo Voz e Violão", falou sobre o processo de construção deste disco, que foi gravado no seu estúdio caseiro em Porto Covo, localidade da costa alentejana onde passou o confinamento, mas também sobre as canções em que já está a trabalhar, com João Monge. Nesse novo “lote” de músicas, o tema serão as mulheres e alguns dos problemas que as afetam, revelou. A desertificação do interior do país e a ideia de que um artista pode cansar-se de uma das suas próprias canções, a propósito do post dirigido por Luís Osório a Salvador Sobral, foram outros dos temas da conversa com António Zambujo, que já este mês volta aos concertos.

Também neste Posto Emissor, falamos precisamente sobre o regresso dos concertos aos palcos portugueses, após a pausa de vários meses imposta pela pandemia, e sobre a reedição de “Epic”, o segundo álbum de Sharon Van Etten, com versões de IDLES, Fiona Apple ou Courtney Barnett.

A apresentação do 57º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.