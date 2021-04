Os Moonspell têm direito a um capítulo num novo livro sobre capas de discos de hard rock e heavy metal ao lado de bandas como Metallica, Iron Maide, Sepultura, Opeth, Slayer ou Katatonia.

O terceiro volume de "And Justice for Art: Stories About Hard Rock & Heavy Metal Album Covers" de Ramon Oscuro Martos inclui entrevistas com as bandas e imagens exclusivas ao longo de 260 páginas.

As histórias por trás criação das capas dos discos "Under the Moonspell" (1994) e "Under Satanae" (2007) são exploradas no capítulo dos Moonspell, que inclui conversas com Fernando Ribeiro e o artista Victor Costa.

Além dos álbuns dos Moonspell, o livro debruça-se sobre "Painkiller" dos Judas Priest, "Somewhere in Time" dos Iron Maiden, "Kill 'Em All" dos Metallica, "Beneath the Remains" dos Sepultura ou "Highway to Hell" dos AC/DC.