Miley Cyrus troçou do seu histórico de relações amorosas com um novo vídeo, publicado no Instagram.

No vídeo, que age como promoção à remistura de 'Without You', de Kid Laroi (que conta com Miley Cyrus como cantora convidada), é possível ver várias manchetes publicadas ao longo dos anos com os amores de Miley - com especial destaque para Liam Hemsworth, Kaitlynn Carter e Cody Simpson.

Veja aqui: