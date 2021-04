O ator Mads Mikkelsen revelou ser dono de um par de unhas falsas de Rihanna, com a sua própria cara.

O "souvenir" remonta a 2015, quando Mikkelsen participou no videoclip para 'Bitch Better Have My Money'.

"Ela foi muito querida. Viu qualquer coisa, e queria que eu entrasse", afirmou o dinamarquês.

"Agiu como se nos conhecêssemos desde sempre. A parte mais fixe é que ela tinha unhas falsas com a minha cara - para se lembrar qual a bitch que andava a perseguir".

"Quando terminámos, perguntei-lhe se podia ficar com algumas. Porque tinha amigos que iam ficar muito invejosos quando lhes mostrasse", contou.