Branko vai regressar aos palcos com um concerto no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no dia 21 de maio, e marcou este anúncio com um DJ set filmado na Montanha da Penha, com a cidade minhota em pano de fundo.

“Este set vem no seguimento dos anteriores, que gravei em Lisboa e na Serra da Estrela”, diz o DJ e produtor à BLITZ, “estou a tentar cobrir o máximo de quilómetros em Portugal com estes sets e desta vez a escolha tinha de ir para o norte do país”.

Um novo tema, intitulado ‘CTG’, em colaboração com o percussionista Iúri Oliveira, pode ser escutado no início do vídeo. “São momentos para os quais tento não só reunir como criar o máximo de música nova e inédita para complementar a paisagem incrível do local escolhido para a gravação”, explica Branko.

Além do novo tema, o músico mostra também versões de temas de outros artistas, revelando que incluiu “muita música nova que ficará disponível durante os próximos meses”.