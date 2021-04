Os Deftones anunciaram uma grande digressão de verão, que culminará com o concerto que a banda tem agendado para o North Music Festival, no Porto, no início do outono.

Esta digressão terá início a 3 de junho, com um espectáculo agendado para o Resurrection Fest, que se realiza em Viveiro, na Galiza.

Até final de setembro, os Deftones passarão ainda por festivais como Roskilde ou Mad Cool, antes de regressarem aos Estados Unidos para uma extensa digressão, com apoio dos franceses Gojira.

O concerto no North Music Festival foi recentemente anunciado pela organização do festival, com os Deftones a manterem-se como cabeças de cartaz após os sucessivos adiamentos devido à pandemia. O North Music Festival realiza-se a 30 de setembro e 1 e 2 de outubro na Alfândega do Porto.