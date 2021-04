“Estou farta que as minhas canções só falem da minha vida, dos meus filhos, de ti, do meu avô”, afirmou Carolina Deslandes em diálogo com Diogo Clemente, o seu antigo companheiro, pai dos seus filhos e principal colaborador musical.

O "ti" é Diogo, e a frase é citada no início de uma entrevista à revista Sábado, que traz Carolina Deslandes à capa da sua mais recente edição. Nela, aos 29 anos e pouco tempo depois de uma participação no Festival da Canção (ficou em 2º lugar), Carolina Deslandes percorre a sua vida e carreira: os desafios pessoais, os triunfos artísticos, a maternidade (“uma agência disse-me que trabalhava com artistas, não com parideiras”, afirma), a relação com o corpo e o preço da fama. E assume que deseja ser conhecida por canções que não falem apenas da sua vida e das pessoas que lhe são próximas.

"Há situações de tensão, saudade, perda que te dão essa sensação de dor física e uma canção pessoal é curar a ferida disso. As pessoas muitas vezes não sabem o que levou àqueles quatro minutos de canção, às vezes foram anos, às vezes foi a maior dor do mundo", esclarece, mostrando sede de estender o âmbito da sua lírica a outros territórios. "É bom gostar de um artista e saber o que ele defende, quais são as suas ideologias políticas, o que é que para ele é importante, gosto que isso esteja na arte também", prossegue.

"Fiz o 'Apetece' [incluído no EP "Mulher", lançado no final de 2020] sobre as mulheres se poderem assumir como seres sexuais. A única canção que fala sobre isto em português é o 'Faz Gostoso', da Blaya, e ainda assim diz que ele faz tão gostoso. E eu gostava de dizer que eu faço tão gostoso. Há muito aquela ideia de que os homens comem e as mulheres são comidas. As mulheres comem também. E bem. As vezes que quiserem, com quem quiserem".