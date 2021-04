O mundo da música reagiu com choque à morte de Ma'Khia Bryant, adolescente negra que foi morta a tiro pela polícia do estado do Ohio.

O incidente deu-se após Derek Chauvin, polícia acusado do homicídio de George Floyd, ter sido dado como culpado e voltou a centrar as atenções mediáticas para o problema da violência policial nos Estados Unidos.

De acordo com imagens divulgadas pela polícia de Columbus, os disparos fatais ocorreram quando Ma'Khia, munida de uma faca, tentava atacar duas mulheres. A polícia alega que o uso de força letal pelas autoridades é permitida naquele estado.

Beyoncé foi um dos nomes a reagir ao sucedido, escrevendo no seu website que "lamenta" a morte de Ma'Khia Bryant, ao lado de uma fotografia desta. Justin Timberlake também deixou uma mensagem em honra da jovem.

Veja as reações: