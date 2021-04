'Amar Pelos Dois', a canção escrita por Luísa Sobral que levou Salvador Sobral à vitória na Eurovisão, em 2017, ganhou uma versão inesperada e arrepiante na voz do cantor sul-coreano Eunseong Ko.

A interpretação de Ko, que se fez acompanhar por uma orquestra, aconteceu no programa de televisão "Open Concert". Partilhado no YouTube no passado domingo, o vídeo da atuação acumulou, até ao momento, mais de 80 mil visualizações.

O cantor recebeu rasgados elogios de portugueses nos comentários ao vídeo, com pessoas a escrever "uau, alguém da Coreia a cantar em português!" ou "como portuguesa que admira música coreana, fico muito feliz por ver isto. A performance e a pronúncia, é tudo tão bonito, mas aquele 'eu sei' está mesmo no ponto".